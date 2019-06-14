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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Амиржан Косанов намерен создать новую оппозицию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Один из кандидатов в президенты Казахстана Амиржан Косанов опубликовал в социальных сетях пост, в котором заявил, что его новой целью станет создание оппозиции, способной участвовать в борьбе за власть в новых условиях.

«Дальнейшая моя задача – это институциональное оформление новой волны общественников, новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть в новых условиях, когда оппозиционные настроения приобрели легитимный статус, формально став второй силой в обществе», – заявил Косанов.

Он отметил, что его кампания на выборах прошла достойным образом, получив около 16 процентов голосов избирателей, несмотря на отсутствие поддержки со стороны его соратников.

Как утверждает Косанов, он не намерен отказываться от своих программных заявлений и собирается выступать в защиту демократических ценностей и за диалог между обществом и властью.

«После того, как я своими глазами увидел в больницах жертв Жанаозенской трагедии, я, как политик, принял для себя определяющее решение - действовать строго в рамках правового поля, не давать поводу для возможных катаклизмов и ответных репрессивных действий со стороны правоохранительных органов. Никакие цели по приходу к власти не стоят капли слезы или крови людей! Об этом я честно и во всеуслышание заявил накануне и во время выборов», – говорит политик.

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