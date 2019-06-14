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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана предложил провести в Самарканде экономический саммит ШОС

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является важным проектом для устойчивого развития Центральной Азии.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступивший ранее, призвал членов организации ускорить строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Идея строительства этой железной дороги обсуждалась не менее 20 лет, но до сих пор не реализована.

Шавкат Мирзиёев в своем выступлении предложил создать «зеленый пояс» ШОС в Центральноазиатском регионе. По словам Мирзиёева, проект «зеленого пояса» предполагает внедрение в регионе экологически чистых технологий.

Президент Узбекистана призвал страны-участницы ШОС выбрать приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, агроинноваций, сельского хозяйства и туризма.

«Мы предлагаем расширить взаимодействие между деловыми кругами государств-членов ШОС, проводя ежегодные форумы. Первый такой саммит мы готовы провести у себя в Самарканде», — заявил Мирзиёев.

Напомним, 14 июня в Бишкеке начался XIX саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На саммит в Бишкек прибыли президенты Китая, Казахстана, России, Узбекистана, Индии, Пакистана и Таджикистана. Кроме того, в мероприятии принимают участие лидеры Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии, которые имеют статус наблюдателей в ШОС.

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