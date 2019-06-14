В ООН обеспокоены замалчиванием проблемы сексуальных надругательств над пожилыми

Специальный докладчик ООН Роза Корнфелд-Матте

CA-NEWS (CA) - Проблема сексуальных надругательств над пожилыми людьми редко обсуждается, но тем не менее она существует. В прессе время от времени появляются шокирующие публикации об изнасиловании женщин в доме престарелых или сексуальных издевательствах над ними со стороны родственников или работников социальных служб. Однако большинство таких постыдных деяний остаются невидимыми, незарегистрированными, а потому безнаказанными, тпередает Служба новостей ООН.

Накануне Всемирного дня распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей Специальный докладчик ООН Роза Корнфелд-Матте призвала отказаться от табу на тему сексуальных преступлений в отношении пожилых людей, отметив, что по мере старения населения эта проблема станет более острой.

«Мы знаем об увековеченном мифе о том, что сексуальное насилие совершают незнакомцы. Но, к сожалению, большинство насильников — это члены семьи, родственники или другие доверенные лица. Этим и объясняется сложность выявления таких преступлений», - сказала Роза Корнфелд-Матте. К тому же, по ее словам, общество не принимает концепцию сексуальности в пожилом возрасте, и, следовательно, скептически относится к информации о том, что пожилая женщина может стать объектом сексуального посягательства.

Эти и другие стереотипы, а также высокая степень зависимости пожилых людей от членов семьи и персонала в домах престарелых и больницах – серьезные препятствия на пути выявления и предотвращения таких злодеяний. Еще одно препятствие связано с тем, что многие близкие родственники пострадавших не сообщают в полицию о случаях изнасилования, руководствуясь ложным чувством стыда и сострадания, пытаясь оградить пожилого человека от дополнительных волнений и неудобств. Все это приводит к тому, что такие позорные и недопустимые преступления замалчиваются, а по потому остаются безнаказанными и порождают новые аналогичные злодеяния.

Специальный докладчик подчеркнула, что об этой проблеме необходимо говорить, о ней должны знать не только родственники и доверенные лица, но и персонал в больницах и учреждениях по уходу за пожилыми людьми. Они должны своевременно сообщать в правоохранительные органы о предполагаемом сексуальном насилии.