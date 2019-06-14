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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военные Узбекистана вооружили автомобиль УАЗ-39094 пулемётом «Корд»

CA-NEWS (UZ) -  Бойцы специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана задействовали в ходе учений российские автомобили УАЗ-39094 с установленными на них крупнокалиберными пулеметами «Корд». Внимание на появившиеся в сети фотографии обратило «РГ: Русское оружие».

Как передает Lenta.ru, машина, запечатленная на снимках, была использована во время учений по отражению террористических атак в районе города Чирчик, которые прошли в начале июня. На кадрах можно увидеть, что вооруженный УАЗ-39094 сопровождал транспортную колонну.

По данным издания, в настоящее время данные автомобили российского производства благодаря их «великолепной проходимости» уже эксплуатируются в силовых ведомствах ряда стран.

УАЗ-39094, также известный как «Фермер», способен развивать скорость до 115 километров в час. Его грузоподъемность составляет чуть более 1 тонны.

Пулемет «Корд» создан в 1990-х годах на Ковровском заводе имени Дегтярева и принят на вооружение российской армии в 2001 году. Он предназначен для поражения различных целей, в том числе легкобронированных, на расстоянии до 2 тысяч метров, также способен уничтожать летательные аппараты на расстоянии до 1,5 тысячи метров.

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