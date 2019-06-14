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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане приостановлено строительство пяти объектов из-за нарушений в сфере охраны труда

CA-NEWS (KZ) -  В столице Казахстана Нур-Султане в текущем году из-за несоблюдения безопасных условий труда приостановлена работа 5 строительных и производственных объектов. Об этом пишет издание «Елорда Инфо» со ссылкой на слова замруководителя ГУ «Управление контроля и качества городской среды» Ерлана Исмагулова.

«В 2018 году за нарушения требований безопасности и охраны труда требованиями государственных инспекторов труда были приостановлены работы на 12 строительных объектах города, с начала 2019 года приостановлено 5 строительных и производственных объекта города с передачей материалов в суд», - отметил Исмагулов на заседании городской комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

В рамках реализации программы "Безопасный труд", направленной на снижение уровня производственного травматизма, государственными инспекторами труда на постоянной основе проводится разъяснительная работа.

За прошедший период 2019 года проведено 54 профилактических мероприятия с посещением производственных и строительных объектов.

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