В Душанбе 15 июня состоится саммит СВМДА. Кто примет участие?

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 14-15 июня состоится саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В саммите примут участие президенты 10 стран - России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Президенты Бангладеш и Шри-Ланки прибыли в Душанбе 13 июня.

Кроме того, в Душанбе для участия в работе саммита прибудут высокопоставленные делегации Бахрейна, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Катара, Камбоджа, Южной Кореи, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Таиланда, Беларуси, Индонезии, США, Филиппин, Малайзии, Украины, Японии, ООН, ОБСЕ, ШОС и исполкома СНГ.

Основные мероприятия саммита пройдут в столичном дворце «Кохи Навруз».

Работу пятого саммита СВМДА будут освещать 650 отечественных и зарубежных журналистов.

Напомним, в сентябре прошлого года председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии перешло от Китая к Таджикистану.

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, который объединяет 27 государств. Еще 8 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей.