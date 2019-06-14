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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Супруга президента Турции Эмине Эрдоган откроет в Душанбе Центр реабилитации инвалидов

CA-NEWS (TJ) -  15 июня в Национальном медицинском центре «Шифобахш» (больница Караболо) в городе Душанбе состоится церемония открытия Центра реабилитации инвалидов, построенного Турецким Агентством по сотрудничеству (ТИКА).

Как сообщили «Авеста» в представительстве ТИКА в Таджикистане, ожидается, что в церемонии открытия Центра примет участие супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Эмине Эрдоган.

Отмечается, что Эмине Эрдоган посетит Душанбе вместе с президентом Турции, который примет участие в саммите Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии (СВМДА).

На первом этапе проекта, который был реализован в два этапа, было построено одноэтажное здание общей площадью 300 квадратных метров, выделенных руководством больницы.

На втором этапе проекта Центр был оснащен медицинскими приборами и оборудованием, необходимым для реабилитации инвалидов.

Центр был подготовлен к работе в течение года после подписания протокола в 2018 году между министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ и Агентством ТИКА.

В построенном Центре будут трудоустроены специалисты физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом в области реабилитации инвалидов. Кроме того, планируется предоставление послеоперационного лечения и реабилитация не только для пациентов прооперированных в Ортопедическом отделении Центра «Шифобахш», но и для инвалидов со всей страны.

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