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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе съезжаются участники саммита СВМДА (фото)

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Первыми в страну прибыли президенты Бангладеш и Шри-Ланки. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел с ними встречи 13 июня и отбыл в Бишкек на саммит ШОС.

14 июня после саммита ШОС, Эмомали Рахмон продолжил принимать участников саммита СВМДА.

После саммита ШОС, в Душанбе на саммит прибыли президенты России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

У трапа самолёта Владимира Путина встретил Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран провели краткую беседу в аэропорту.

Эмомали Рахмон также лично встретил в аэропорту и председателя КНР Си Цзиньпиня.

В аэропорту Душанбе президента Узбекистана встретили премьер-министр страны Кохир Расулзода, председатель города Душанбе Рустами Эмомали и другие официальные лица.

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встретил премьер-министр страны Кохир Расулзода и другие официальные лица.

14 июня в Душанбе также прибыл премьер-министр Азербайджана Новруз Исмаил оглу Мамедов. В аэропорту его встретили заместитель премьер-министра страны Махмадтоир Зокирзода и другие официальные лица.

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Следующим прибыл премьер-министр Афганистана Абдулло Абдулло. В аэропорту Душанбе его встретили заместитель премьер-министра страны Махмадтоир Зокирзода и другие официальные лица.

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На саммит прибыл и премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Его встретили заместитель премьер-министра страны Махмадтоир Зокирзода и другие официальные лица.

14 июня прибыл в Душанбе эмир Катара Шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони. Его встретили премьер-министр страны Кохир Расулзода, председатель города Душанбе Рустами Эмомали и другие официальные лица.

На саммит прибыла и вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь. В международном аэропорту Душанбе гостя встретили заместитель премьер-министра страны Азим Иброхим и другие официальные лица.

Вечером 14 июня в Душанбе проходит неформальный обед в честь глав государств – участников саммита СВМДА от имени президента Таджикистана. Основные мероприятия пройдут 15 июня.

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