Эмомали Рахмон провел «Вечер дружбы» для участников саммита СВМДА в Душанбе (фото)
- Таджикистан, политика
- 10:46, 15 июня 2019
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- Обновлено: 10:46, 15 июня 2019
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 июня провел вечер Дружбы для участников 5го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает пресс-служба главы государства.
Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.
На нем присутствовали президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Афганистана Абдулла Абдулла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие участники саммита СВМДА.
Также для президентов и премьер-министров стран была проведена экскурсия.