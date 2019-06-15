Эмомали Рахмон провел «Вечер дружбы» для участников саммита СВМДА в Душанбе (фото)

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 июня провел вечер Дружбы для участников 5го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает пресс-служба главы государства.

Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.

На нем присутствовали президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Афганистана Абдулла Абдулла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие участники саммита СВМДА.

Также для президентов и премьер-министров стран была проведена экскурсия.