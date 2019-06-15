Кто напал на танкеры в Оманском заливе? США показали видео с места событий

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны США обнародовало видеозапись, на которой, как утверждает Пентагон, виден иранский спецназ, снимающий неразорвавшуюся мину с одного из нефтяных танкеров в Оманском заливе.

Днем ранее в этом районе два танкера, японский и норвежский, подали сигналы бедствия. Американские корабли поспешили на помощь, передает BBC.

Военные США утверждают, что на видео видна неразорвавшаяся мина, прикрепленная к борту японского танкера"Кокука Карейджес".

Экипаж норвежского танкера "Фронт Альтаир" в Персидском заливе также сообщил о подобном нападении.

Члены экипажей кораблей (21 человек с японского "Кокука Карейджес" и 23 с норвежского "Фронт Альтаир") были эвакуированы и не пострадали.

США обвиняют Иран в этих нападениях. Иран это категорически отрицает.

В мае и июне в Персидском заливе в территориальных водах ОАЭ были атакованы несколько нефтяных танкеров.

США обвиняют во всех этих нападениях Иран и усиливают военное присутствие в регионе. Однако до сих пор никаких доказательств причастности Ирана представлено не было.

Сам Иран отрицает обвинения в свой адрес.

Что известно о взрывах

Согласно заявлению США, находящиеся в регионе корабли американского ВМФ получили сигналы бедствия от норвежского танкера в 06:12 по местному времени, и от японского танкера - в 07:00.

Оба танкера сообщили о взрывах на борту. Американские военные корабли немедленно направились к местам происшествия.

Утверждается, что эскадренный миноносец "Бейнбридж" заметил в районе инцидента иранские катера, которые сняли с танкера "Кокука Карейджес" невзорвавшуюся магнитную мину.

Компания BSM Ship Management, которая управляет "Кокука Карейджес", заявила, что команда судна эвакуировалась после того, как на борту начался пожар и моряки заметили невзорвавшуюся мину.

"Кокука Карейджес" находился примерно в 30 км от побережья Ирана, он вез метанол из Саудовской Аравии в Сингапур.

"Фронт Альтаир" перевозил мазут из ОАЭ на Тайвань. В результате взрыва часть мазута вылилась в море.

Реакция

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях на танкеры Иран.

"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Ответ Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в пятницу заявил, что США представляют собой серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке. Он не упомянул нападения в Оманском заливе.

Роухани призвал все стороны, подписавшие в 2015 году договор о ядерной программе Ирана, исполнять взятые на себя обязательства.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф написал в "Твиттере", что США выдвигают обвинения, не предъявляя при этом каких-либо доказательств.