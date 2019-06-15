Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала выселение женщин из подаренных президентом коттеджей

CA-NEWS (UZ) - Генеральной прокуратурой Узбекистана изучены доводы, изложенные в опубликованных в социальных сетях статьях, касательно вынуждения ряда женщин в Андижане даче интервью СМИ о якобы безвозмездно выделенных коттеджах.

В ходе изучения установлено, что в целях обеспечения нуждающихся лиц жильем на массиве Ходжаабад Ходжаабадского района Андижанской области было возведено 592 коттеджа по 2 соток.

В феврале-марте ответственные лица хокимията Андижанского района пообещали шести работницам швейного цеха (Тиллаевой Х., Рахимовой М., Бакировой Ш., Эрматовой Х., Абдувалиевой З. и Ходжиматовой Д.), нуждающимся в жилье, выделить по одному коттеджу в качестве подарка.

Так, 31 марта, 3 и 16 мая по телеканалу «Узбекистон-24» был показан сюжет о том, что им предоставлены коттеджи. 16 мая они вместе с семьями были заселены в коттеджи.

В ходе визита Шавката Мирзиёева одной из работниц, Ходжиматовой Д., был подарен коттедж. Однако после завершения визита президента ответственные лица хокимията выселили остальных женщин, пообещав выделить квартиры в строящихся 4-х этажных домах.

Впоследствии они обратились в ряд госорганов, Тиллаева Х. в социальных сетях разместила обращение о том, что они были обмануты хокимиятом области.

После их обращений 22 мая со стороны цеха ООО «Мустакиллик тикувчилик мажмуаси» за счет зарплаты пяти работниц и прибыли предприятия были переведены первоначальные взносы для приобретения данных квартир.

«Таким образом, изучение показало, что ответственные лица хокимията Андижанской области, пообещав пяти нуждающимся работницам предоставления коттеджей, добились от них дачи интервью об этом, заселили их в коттеджи в качестве хозяев, но в конечном итоге, не выделив им коттеджей, допустили притворность», - говорится в сообщении.

По итогам изучения генпрокуратура поручила хокиму Андижанской области незамедлительно решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц и принять меры по предотвращению подобных случаев.