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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане возбудили уголовное дело против экс-главы СГБ и его заместителя

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане возбудили уголовное дело против экс-главы СГБ и его заместителя, передает upl.uz.

Ранее сообщалось о том, что бывший глава СГБ Ихтиёр Абдуллаев покинул должность из-за проблем со здоровьем. Сегодня стало известно, что против Абдуллаева возбуждено уголовное дело.

Информацию по этому поводу подтвердили в генеральной прокуратуре. Уголовное дело также было возбуждено против заместителя главы СГБ Жахонгира Эгамова и заместителя председателя Верховного суда Баходира Дехканова.

«Так как в уголовном деле участвуют несколько высокопоставленных должностных лиц, многие детали не могут быть разглашены», — отметили в прокуратуре.

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