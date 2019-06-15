В Узбекистане возбудили уголовное дело против экс-главы СГБ и его заместителя

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане возбудили уголовное дело против экс-главы СГБ и его заместителя, передает upl.uz.

Ранее сообщалось о том, что бывший глава СГБ Ихтиёр Абдуллаев покинул должность из-за проблем со здоровьем. Сегодня стало известно, что против Абдуллаева возбуждено уголовное дело.

Информацию по этому поводу подтвердили в генеральной прокуратуре. Уголовное дело также было возбуждено против заместителя главы СГБ Жахонгира Эгамова и заместителя председателя Верховного суда Баходира Дехканова.

«Так как в уголовном деле участвуют несколько высокопоставленных должностных лиц, многие детали не могут быть разглашены», — отметили в прокуратуре.



