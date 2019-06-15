В Душанбе начал работу саммит СВМДА

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 15 июня во дворце Навруз начал работу 5й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон начал саммит с поздравления Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана, а затем передал слово председателю КНР Си Цзиньпиню.

После председателя КНР снова выступил Эмомали Рахмон и после передал слово Владимиру Путину.

В составе СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка. Кроме того, еще 13 стран и международных организаций – Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – имеют статус наблюдателей.

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