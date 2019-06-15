В Монголии официально стартовал первый чемпионат Азии по фольклору «Asia Folk 2019»

CA-NEWS (MNG) - С 12 по 16 июня в Улан-Баторе под эгидой премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха проходит чемпионат Азии по фольклору «Asia Folk 2019», передает Montsame.

В своем выступлении на открытии премьер-министр У. Хурэлсух выразил благодарность гостям и участникам, приехавшим со всей Азии, и отметил, что Монголия стремится стать международным центром кочевой культуры и туризма, отразив эту цель в своем документе “Концепция по устойчивому развитию до 2030 года”.

Затем он добавил, что национальный язык, история, обычаи и традиции, наследие и искусство являются иммунитетом стран, что делает их уникальным в период глобализации. Он подчеркнул, что правительство Монголии будет каждый год проводить это мероприятие и уделять особое внимание пропаганде монгольской и азиатской культуры и искусства в мире.

В фольклорном первенстве принимают участие около 1500 певцов, танцоров и музыкантов из 21 аймака Монголии и более 200 фольклористов из 12 стран Азии, в частности, из Малайзии, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Индии, Непала, Бангладеш, России и Казахстана.

Во время открытия фольклорного чемпионата были представлены различные спектакли, в том числе монгольские эпосы, протяжные песни (уртын дуу), горловое пение (хоомий), исполнение на морин хууре ( нац. музыкальный инструмент), которые получили высокую оценку зрителей. Посетители могут бесплатно посмотреть гала-концерты участников, посетить другие мероприятия, как например, выставку-ярмарку народных мастеров и ремесленников стран Азии.