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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин подарил Си Цзиньпину на его день рождения мороженое российского производства
Продолжение: В Душанбе начал работу саммит СВМДА

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.

В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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