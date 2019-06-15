Путин подарил Си Цзиньпину на его день рождения мороженое российского производства
- Азия и мир, общество
- 12:11, 15 июня 2019
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|Продолжение: В Душанбе начал работу саммит СВМДА
CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.
В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.