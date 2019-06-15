Правительство Монголии и АБР подписали соглашение о развитии экотуризма на $38 млн

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредит в размере 38 млн долларов США на развитие экотуризма в национальных парках Хувусгул и Онон-Балж в Монголии.

13 июня кредитное соглашение подписали министр финансов Ч.Хурэлбаатар и постоянный представитель АБР в Монголии Йоланда Фернандес Ломмен, передает Montsame.

“Это первый проектный кредит АБР в Монголии, направленный на развитие туризма и управления охраняемых районов”, - сказала Фернандес Ломмен. По её словам, поддержка АБР способствует стратегиям и усилиям Монголии по диверсификации экономики, улучшению климатически устойчивой инфраструктуры, защите окружающей среды и увеличению экономических возможностей для жителей сельских районов.

Ожидается, что эти денежные средства пойдут на пользу примерно 11 тыс. жителям, а также улучшат меры по адаптации к местным условиям в области защиты окружающей среды и смягчения последствий изменения климата. Озеро Хувсгул является крупным пресноводным озером на севере Монголии. Находящийся в окрестностях озера национальный парк строго охраняется, являясь переходной зоной между центральноазиатской степью и сибирской тайгой.