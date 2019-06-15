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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана на саммите СВМДА заявил о растущих угрозах в азиатском регионе

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА в Душанбе заявил о растущих угрозах в азиатском регионе.

«В азиатском регионе вызывают особую обеспокоенность растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности", - цитирует президента Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Он также отметил, что совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне.

"Для этого нам необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию. Выработка совместных системных подходов для противодействия международному терроризму представляется неотложной задачей", – сказал Токаев.

Президент Казастана заявил, что сегодня назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям совещания с учетом интересов каждого его участника.

"Мы предлагаем создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума. Решению многих задач, включая вышеперечисленные, может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.

«Расширение географии нашего форума повысило его роль и авторитет на международной арене. Сегодня СВМДА - это авторитетная, многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев также напомнил, что инициатива создания СВМДА принадлежит казахстанской стороне.

«Предложенная еще в 1992 году в ООН Первым Президентом Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым идея проведения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории нашего континента, стала осязаемым фактором обеспечения безопасности в Азии», - добавил президент Кзахстана.

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