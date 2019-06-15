Несмотря на неправомерные санкции США, Иран продолжает следовать обязательствам по ядерной сделке, - президент Ирана Х.Рухани
- Азия и мир, политика
- 13:39, 15 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - Несмотря на неправомерные санкции США, Тегеран продолжает соблюдать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Рухани, выступая на пленарном заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Несмотря на выход США из этой сделки и наложение неправомочных санкций, поддержанных другими сторонами, моя страна продолжает следовать взятым на себя обязательствам", - цитирует его слова ТАСС.
При этом президент Ирана подчеркнул, что другие страны также должны внести вклад в сохранение соглашения.