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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Несмотря на неправомерные санкции США, Иран продолжает следовать обязательствам по ядерной сделке, - президент Ирана Х.Рухани

CA-NEWS (CA) -  Несмотря на неправомерные санкции США, Тегеран продолжает соблюдать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Рухани, выступая на пленарном заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Несмотря на выход США из этой сделки и наложение неправомочных санкций, поддержанных другими сторонами, моя страна продолжает следовать взятым на себя обязательствам", - цитирует его слова ТАСС.

При этом президент Ирана подчеркнул, что другие страны также должны внести вклад в сохранение соглашения.

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