Фото — В Душанбе проходит саммит СВМДА

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 15 июня, в Душанбе проходит 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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В составе СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кыргызстан, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.

Кроме того, еще 13 стран и международных организаций – Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – имеют статус наблюдателей.



