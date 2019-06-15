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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Cтраны Азии должны создать в регионе новую архитектуру всеобщей безопасности, - Си Цзиньпин
Си Цзиньпин и Эмомали Рахмон перед саммитом СВМДА
Си Цзиньпин и Эмомали Рахмон перед саммитом СВМДА

CA-NEWS (CA) -  Государства Азии должны искать пути построения в регионе новой архитектуры всеобщей комплексной безопасности. Об этом в субботу на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо изыскивать пути к созданию новой архитектуры региональной безопасности, которая будет учитывать особенности Азии", - указал он. "Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", -цитирует его слова ТАСС.

"Важно продолжать претворять в жизнь концепцию построения всеобщей, комплексной и устойчивой безопасности, а также выступать решительными сторонниками диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования блоков", - добавил он.

Председатель КНР также призвал углублять сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах и уделять "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".

"Необходимо придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны, самостоятельно выбранный государством политический строй и путь развития. Следует отказываться от принципов игр с нулевой суммой и протекционизма", - заключил Си Цзиньпин.

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