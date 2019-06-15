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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Необходимо коллективно найти выход из разгорающихся торговых войн, - Путин на саммите СВМДА

CA-NEWS (CA) -  Владимир Путин на саммите СВМДА в Душанбе сообщил, что Россия выступает за отказ от торговых войн.

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что в первую очередь в выводе из-под торговых и санкционных ограничений нуждается социально-гуманитарная сфера, а именно товары первой необходимости, медицинское оборудование и лекарства, передает пресс-служба президента РФ.

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