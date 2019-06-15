6-й саммит СВМДА пройдет в 2022 году

CA-NEWS (TJ) - 6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году и 6-я встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.

В документе отмечается, что председательствующий Таджикистан в тесном взаимодействии с другими государствами-участниками и наблюдателями предпримет все усилия, чтобы вывести сотрудничество в рамках СВМДА и его развитие на более высокий уровень, и все страны намерены сказывать содействие в этом, передает РИА Новости.

"Мы договорились провести шестую встречу министров иностранных дел СВМДА в 2020 году и шестой саммит СВМДА в 2022 году", - говорится в декларации.