Заседание 5-го саммита СВМДА в Душанбе объявлено закрытым

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил заседание 5-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) закрытым.

По итогам встречи, участники саммита приняли итоговую декларацию.

Следующий, 6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году и 6-я встреча министров стран - в 2022 году, говорится в итоговой декларации.

В составе СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка. Кроме того, еще 13 стран и международных организаций – Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – имеют статус наблюдателей.



