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  15 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Супруга президента Турции приняла участие в открытии в Душанбе центра реабилитации инвалидов

CA-NEWS (TJ) -  Центр реабилитации инвалидов открылся сегодня в Национальном медицинском центре «Шифобахш» в Душанбе. В церемонии открытия приняла участие супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

«На первом этапе проекта, который был реализован в два этапа, было построено одноэтажное здание общей площадью 300 квадратных метров. На втором этапе проекта Центр был оснащен медицинскими приборами и оборудованием, необходимым для реабилитации инвалидов», — сообщает источник.

Спустя год после подписания в 2018 году протокола между министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и агентством ТИКА (турецкое управление по сотрудничеству и развитию) центр готов к сдаче.

В построенном центре будут трудоустроены специалисты — физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом в области реабилитации инвалидов. Кроме того, планируется предоставление послеоперационного лечения и реабилитация не только для пациентов, прооперированных в ортопедическом отделении Центра «Шифобахш», но и для инвалидов со всей страны.

В торжественном открытии центра приняли участие министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Насим Олимзода, министр труда и занятости населения Самангул Тагойзода и другие официальные лица.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Таджикистане в рамках участия в работе пятого Саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Эмине Эрдоган сопровождает мужа в этой поездке.

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