Декларация 5-го саммита СВМДА, принятая в Душанбе. Израиль не поддержал 3 параграфа (полный текст)

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По итогам заседания была принята Декларация пятого саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА".

Израиль выступил против параграфов 17, 18 и 19.

Текст декларации приводится без изменений:

Мы, Главы государств и правительств государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),

Собравшись в г. Душанбе, Республика Таджикистан, 15 июня 2019 года по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на пятый саммит СВМДА для рассмотрения существующих, новых и возникающих проблем, которые вызывают общую озабоченность государств-участников, с целью выработки необходимых ответных мер и инициатив;

Высоко оценивая личную роль Лидера нации и Первого Президента Республики Казахстан Н.A.Назарбаева как основателя СВМДА, выражая глубокую признательность за его значительный вклад в развитие СВМДА, приветствуя дальнейшее активное участие Н.А.Назарбаева в наращивании потенциала СВМДА и общих усилиях по обеспечению мира, безопасности и взаимодействия в Азии;

Вновь подтверждая нашу приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и общепризнанным нормам и принципам международного права, придерживаясь целей и принципов СВМДА, закрепленных в Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками СВМДА, от 14 сентября 1999 года и в Алматинском акте от 4 июня 2002 года;

Подчеркивая важность общей, комплексной, основанной на сотрудничестве, устойчивой, неделимой и равной безопасности, опирающейся на достигнутое к настоящему времени единое понимание, признавая необходимость развития диалога по региональной архитектуре безопасности, которая должна быть открытой, прозрачной, всеохватывающей, эволюционной и основанной на общепризнанных принципах международного права и создавать атмосферу, где все государства мирно сосуществуют, а их народы живут в условиях мира, свободы и процветания;

Принимая во внимание наличие у государств-участников взаимных интересов и общих проблем и будучи убежденными в необходимости дальнейшего укрепления существующего сотрудничества;

Сознавая тот факт, что мировое сообщество продолжает сталкиваться с многочисленными традиционными и нетрадиционными вызовами и угрозами;

Считая, что государства-участники должны проявлять солидарность и прилагать дальнейшие усилия по укреплению мира и стабильности в Азии и мире на основе диалога и сотрудничества в рамках СВМДА и общей ответственности в международных и региональных вопросах, и принимая во внимание богатство культурного многообразия;

Признавая, что международное сотрудничество является наиболее важным и эффективным инструментом в решении проблем, стоящих перед мировым сообществом;

Подчеркивая необходимость укрепления сотрудничества между региональными и международными организациями и форумами в Азии и за ее пределами, способствуя установлению связей и продвижению взаимодействия между СВМДА и другими региональными и международными организациями и форумами по вопросам, представляющим взаимный интерес;

Принимая решение об укреплении процесса СВМДА и дальнейшем осуществлении мер доверия, а также о построении на основе всеобъемлющего и углубленного диалога и сотрудничества гармонично развивающегося региона, в котором будет прочный мир и процветание;

ЗАЯВЛЯЕМ О СЛЕДУЮЩЕМ:

1. Мы признаем, что в Азии и мире происходят сложные и глубокие изменения. Мы подтверждаем нашу приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и общепризнанным нормам и принципам международного права и напоминаем о целях и принципах, закрепленных в Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками СВМДА, 1999 года, и в Алматинском акте 2002 года, и вновь подчеркиваем, что сотрудничество в регионе СВМДА будет основываться на уважении принципов суверенного равенства, территориальной целостности, политической независимости, невмешательства во внутренние дела, мирного сосуществования, взаимной выгоды, отказа от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства или с любой другой целью, несовместимой с принципами или целями Устава Организации Объединенных Наций.

2. Мы подтверждаем нашу приверженность эффективному многостороннему взаимодействию при центральной роли Организации Объединенных Наций как универсальной многосторонней организации, на которую возложены задачи по поддержанию международного мира и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, продвижению устойчивого развития и установлению международного сотрудничества в решении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, защите и продвижению прав человека. Мы поддерживаем продолжающийся процесс реформирования системы ООН, направленный на повышение ее способности реагировать на вызовы современности.

3. Мы полностью поддерживаем принцип невмешательства во внутренние или внешние дела государств. Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе с целью смены законных правительств, а также, что каждое государство имеет право самостоятельно определять свою политическую систему.

4. Мы подтверждаем, что во все более взаимосвязанном и взаимозависимом глобализированном мире безопасность стала всеобъемлющим понятием, и государства в регионе имеют общую заинтересованность в создании устойчивой среды, способствующей миру и безопасности. Мы должны стремиться к общей, комплексной, устойчивой и основанной на сотрудничестве безопасности, обеспечивать развитие и прогресс на основе достигнутого к настоящему времени единого понимания, а также создавать атмосферу безопасности и налаживать конструктивное партнерство, которое соответствует ожиданиям государств-участников и основано на приверженности принципам взаимного доверия, добрососедства и сотрудничества между государствами-участниками.

5. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом мы подтверждаем важность нашей общей приверженности поддержанию и укреплению мира и стабильности, обеспечению мирного разрешения споров без применения силы или угрозы силой, а также обеспечению безопасности и свободы судоходства и авиационного сообщения.

6. СВМДА, являясь важным многосторонним механизмом сотрудничества в регионе, должно укреплять многосторонний диалог и сотрудничество, а также играть бóльшую роль в продвижении равной и неделимой безопасности и общего развития, основанных на едином понимании, достигнутом к настоящему времени в Азии. Мы продолжим содействовать становлению представительной, справедливой и устойчивой многосторонней модели международных отношений, углублять меры доверия, проводить консультации, укреплять совместные усилия в интересах общей выгоды, а также развивать диалог по региональной архитектуре безопасности, которая должна быть открытой, инклюзивной и основана на общепризнанных принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы также способствуем развитию международных отношений на основе взаимного уважения, равноправия, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, а также формированию сообщества единой судьбы человечества.

7. Мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что конфликты продолжают угрожать миру, безопасности и развитию. Мы вновь подтверждаем нашу позицию, изложенную в предыдущих итоговых документах СВМДА, о необходимости скорейшего разрешения конфликтов на основе Устава ООН и норм и принципов международного права, а также соответствующих им решений и документов.

8. Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от экстремизма и терроризма во всех его формах и проявлениях, и решительно осуждаем террористические акты по всему миру, включая недавние атаки в Демократической Республике Шри-Ланка и других странах СВМДА. Мы выражаем наши соболезнования и сочувствие семьям пострадавших. Мы подчеркиваем, что все террористические акты не имеют оправдания, когда бы, где бы и кем бы они ни осуществлялись. Мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом и призываем государства разработать комплексную стратегию борьбы с терроризмом, в том числе путем устранения условий, способствующих распространению терроризма, перекрытия каналов финансирования, пресечения вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействия экстремизму, радикализации и распространению террористической идеологии, противодействия использованию Интернета в террористических целях и ликвидации мест, которые используются как убежища террористов, обеспечения надлежащего управления, экономического развития и мирного разрешения длительных неурегулированных конфликтов. Мы признаем ведущую роль государств и их компетентных органов в предупреждении терроризма и экстремизма и борьбе с ними на национальном и международном уровнях. Мы призываем все государства объединить свои усилия против террористической угрозы на основе международного права и Устава ООН.

9. Мы отмечаем принятие 28 сентября 2018 года Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы осуждаем любые формы пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, сепаратизма и религиозной нетерпимости, а также дискриминацию на основе религии и веры. Мы приветствуем принятие резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».

10. Мы подчеркиваем, что процесс мира и примирения в Афганистане должен быть всеохватывающим, ведомым афганцами и принадлежащим афганцам. Мы признаем, что терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности Афганистана, региона и остального мира. Мы призываем все государства-участники совместно бороться с терроризмом, экстремизмом, а также незаконным производством наркотиков в Афганистане, которое обеспечивает финансовую базу для местных и международных террористов. Необходимо, чтобы международное сообщество оказывало Афганистану помощь в борьбе с производством и контрабандой наркотиков и продвижении альтернативных возможностей получения средств к существованию, а также принимало необходимые меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, а также их потреблением и спросом на них по всему миру.

11. В этой связи мы принимаем к сведению проведение Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональная взаимосвязанность» 27 марта 2018 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан, и высоко оцениваем итоги Международной конференции высокого уровня по противодействию терроризму и экстремизму, прошедшей 3–4 мая 2018 года в г. Душанбе, Республика Таджикистан, которые стали важными площадками для многостороннего сотрудничества в этих областях. Мы также положительно оцениваем инициативу Правительства Таджикистана по организации Конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, которая состоялась в г. Душанбе 16–17 мая 2019 года в развитие итогов вышеуказанной конференции.

12. Мы подтверждаем обязанность всех государств соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные нормы и принципы международного права при выполнении резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что любая политизация режима санкций Совета Безопасности ООН подрывает данный санкционный режим, а также принципы и цели Устава ООН. В этой связи, принимая во внимание Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы международного права, мы отвергаем любое неправомерное политическое и экономическое давление на любое государство-участника, особенно на те, чьи народы страдают от негативных последствий односторонних принудительных мер в политической, культурной и экономической сферах. В отношении государств-участников мы подтверждаем приверженность принципам международного права, включая недопустимость экстерриториального применения национального права в нарушение принципов международного права.

13. Мы вновь подтверждаем центральную роль ООН в глобальной борьбе против терроризма и экстремизма. Мы остаемся приверженными принципам, закрепленным в Декларации СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями 2002 года и отмечаем важность продолжения работы по разработке плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

14. Мы подчеркиваем, что сепаратизм представляет угрозу государственному суверенитету, единству, территориальной целостности, безопасности и стабильности. Мы не намерены поддерживать какие-либо сепаратистские движения и структуры на территории другого государства-участника. Мы также решительно подтверждаем, что наши территории не будут использоваться какими-либо сепаратистскими движениями и структурами, и мы не будем устанавливать какие-либо отношения и связи с сепаратистами.

15. Осознавая растущую угрозу, которую транснациональная организованная преступность представляет для безопасности и процветания региона, а также учитывая существующую в некоторых случаях связь между международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и экстремизмом, мы подтверждаем необходимость и выражаем готовность укреплять сотрудничество в соответствии с международным и соответствующим национальным правом в противодействии транснациональной организованной преступности, такой как незаконный оборот наркотиков, финансовые преступления, включая отмывание денег, торговля людьми, незаконный оборот культурных ценностей, незаконный оборот оружия во всех формах и аспектах, а также коррупция. Будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, мы призываем государства-участники продвигать и укреплять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции и их предупреждение, в том числе путем повышения прозрачности, честности и неподкупности, ответственности и эффективности публичного и частного секторов, оказывать содействие и способствовать развитию международного сотрудничества в этой области.

16. Мы обеспокоены тем, что значительное количество людей вынуждено покидать места своего обычного проживания, что влечет за собой существенные вызовы политического, экономического, социального, гуманитарного и правочеловеческого характера, в том числе для принимающих стран и сообществ, и признаем в этой связи необходимость более активного международного сотрудничества и оказания помощи.

17. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает вызывать обеспокоенность, и мы призываем все заинтересованные стороны выполнять соответствующие резолюции ООН в целях достижения мира, безопасности и стабильности в этом регионе. Мы также считаем необходимым возобновить переговоры по ближневосточному мирному процессу, с тем чтобы достичь решения о создании на основе международного права, соответствующих резолюций ООН и Арабской мирной инициативы двух суверенных государств, существующих рядом друг с другом в мире, гармонии, спокойствии и безопасности. Мы остаемся привержены праву палестинцев на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме. Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим. Мы остаемся серьезно обеспокоены нынешней финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и подчеркиваем его важную роль в предоставлении базовых и неотложных услуг палестинским беженцам. Мы призываем все страны увеличить финансовые взносы и искать новые пути и средства для наращивания практического сотрудничества с БАПОР в соответствии с его мандатом, выданным ООН.

18. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который остается значительным достижением многосторонней дипломатии и был единодушно одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года, и подчеркиваем, что СВПД доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы, а также приветствуем полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке.

19. Принимая во внимание п. 13 Алматинского акта, мы считаем, что скорейшая ратификация Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии всеми государствами, подписавшими Протокол, внесет значительный вклад в региональную безопасность и укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия. Мы поддерживаем создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе добровольно достигнутых договоренностей между заинтересованными государствами данного региона. Мы также поддерживаем безъядерный статус Монголии.

20. Мы убеждены, что работая вместе в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и сотрудничая со всеми нашими партнерами, мы внесем значительный вклад в обеспечение более безопасного мира. Мы призываем все государства выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения. Государства-участники СВМДА, являющиеся государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подтверждают свою приверженность защите и укреплению универсального характера, эффективности и авторитета ДНЯО, а также продвижению трех ключевых составляющих ДНЯО всеобъемлющим и сбалансированным образом для обеспечения успеха Конференции 2020 г. по рассмотрению действия ДНЯО.

21. Мы поддерживаем неотъемлемое право всех государств-участников на развитие и использование ядерной энергии в мирных целях, в том числе национального топливного цикла для производства электроэнергии, при соответствующем соблюдении обязательств по нераспространению и обязательств, вытекающих из соглашений, сторонами которых они являются, в частности, соглашений о гарантиях МАГАТЭ.

22. Мы отмечаем обеспокоенность по поводу перспективы размещения оружия в космосе и гонки вооружений в космическом пространстве. Мы признаем, что переговоры о заключении международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению. Мы отмечаем представленный на Конференции по разоружению в 2008 году Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и применения или угрозы применения силы в отношении космических объектов и его обновленную версию 2014 года. Мы подчеркиваем, что Конференция по разоружению как единственный многосторонний форум для ведения переговоров по разоружению играет первостепенную роль в переговорах о многостороннем соглашении или, при необходимости, соглашениях о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах. Мы приветствуем обсуждение дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, проведенное в 2018–2019 годах Группой правительственных экспертов ООН, которой поручено рассмотреть и внести рекомендации по содержательным элементам международного юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, включая, среди прочего, о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

23. Мы подтверждаем, что распространение химического и биологического оружия и средств их доставки представляет угрозу международному миру и безопасности, и призываем все государства-участники выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения. В этой связи жизненно важно предотвратить попытки террористических и криминальных групп получить химическое, биологическое и радиологическое оружие, средства их доставки и связанные с ними материалы. Многосторонние усилия по снижению данной угрозы должны всячески поощряться. Государства-участники, которые являются сторонами Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), подтверждают свою приверженность укреплению КБТО. Мы принимаем к сведению инициативы о многосторонних переговорах по международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

24. Мы считаем, что обеспечение всеохватывающего и устойчивого экономического роста и процветания, а также искоренение бедности и неграмотности, являются одной из наиболее эффективных мер по ликвидации питательной среды для терроризма и экстремизма. Мы подчеркиваем необходимость продолжения регионального и субрегионального диалога, укрепления многостороннего сотрудничества и принятия надлежащих мер для содействия устойчивому развитию, экономическому сотрудничеству и благополучию наших народов. Мы призываем к облегчению доступа к рынкам, недопущению дискриминации в торговле, увеличению национального и международного финансирования сельского хозяйства, совершенствованию рынков сельскохозяйственной продукции для обеспечения прямого доступа производителей и развития сельских районов; продвижению устойчивого сельскохозяйственного производства и принятию мер по обеспечению усиленной продовольственной безопасности для всех, особенно в Азии.

25. Мы подчеркиваем, что ни при каких обстоятельствах люди не могут быть лишены своих собственных средств к существованию и развитию, и акцентируем в этой связи, что никакие незаконные ограничительные меры не должны вводиться против любого государства-участника, принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные нормы и принципы международного права в отношении суверенитета государств-участников и невмешательства во внутренние дела государств-участников.

26. Мы подтверждаем, что энергетическая безопасность, включая безопасность спроса и предложения, имеет влияние на устойчивое развитие на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также на благосостояние людей во всех странах. Мы высоко оцениваем вклад государств-участников в обеспечение энергетической безопасности. Мы признаем существенный потенциал различных энергетических ресурсов в регионе СВМДА, включая возобновляемые и экологически безопасные источники энергии. Принимая во внимание взаимозависимость двусторонних и многосторонних обязательств в соответствующих сферах, мы всецело поощряем сотрудничество в разработке и внедрении технологий с низким уровнем выбросов и технологий использования возобновляемых источников энергии, передачу опыта и технологий, особенно развитыми странами развивающимся странам.

27. Мы признаем важное значение глобального партнерства по привлечению финансовых ресурсов и инвестиций для достижения Целей устойчивого развития.

28. Широкое внедрение и применение передовых технологий использования ископаемого топлива с низким уровнем выбросов и возобновляемых источников энергии, а также повышение энергоэффективности имеют решающее значение для борьбы с изменением климата и достижения Цели устойчивого развития 7. Поощряется участие государств-участников в различных платформах и механизмах сотрудничества, а также их скоординированные усилия по снижению финансовых затрат на технологии и привлечению капитала для более широкого внедрения современных энергетических технологий.

29. Мы приветствуем все инициативы государств-участников по развитию и укреплению сотрудничества в различных областях, включая экономику, финансы, транспорт и торговлю, на географическом пространстве СВМДА на двустороннем и многостороннем уровнях в соответствии с целями и принципами, закрепленными в Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками СВМДА, от 14 сентября 1999 г.

30. Мы подтверждаем готовность к сотрудничеству для обеспечения доступности и рационального использования водных ресурсов, а также санитарии для всех в интересах достижения соответствующих Целей и задач устойчивого развития, связанных с водными ресурсами.

31. Мы, ссылаясь на резолюцию 71/222 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2016 г., приветствуем усилия, направленные на проведение «Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018–2028 гг.», которое своевременно предоставляет платформу для диалога и обмена информацией, передовыми практиками и опытом, а также является важным инструментом для достижении целей и задач в области устойчивого развития, связанных с водными ресурсами.

32. Мы подчеркиваем важность открытой мировой экономики, позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации, и остаемся твердо приверженными основанной на правилах, прозрачной, недискриминационной, открытой и всеохватывающей многосторонней торговой системе, выстроенной вокруг ВТО, принимая во внимание процесс ее реформирования, и решительно выступаем против всех форм протекционизма.

33. Мы подчеркиваем, что совместные усилия по развитию региональной взаимосвязанности, особенно интегрированных и конкурентоспособных транспортно-логистических систем, будут способствовать более эффективному использованию торговых возможностей между государствами-участниками, а также форсируют региональное и международное транспортное и транзитное сотрудничество, которое будет должным образом служить цели устойчивого экономического развития.

34. Мы рассматриваем культурное разнообразие как ценный ресурс СВМДА. Мы убеждены, что многообразие культур, а также культурное наследие – это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развития. Мы выступаем за продвижение широкого диалога культур, цивилизаций и вероисповеданий; поощрение инклюзивности, взаимного обучения и взаимопонимания; использование сильных сторон друг друга для общего прогресса и продвижение региональной взаимосвязанности посредством контактов между людьми. Мы уважаем право друг друга на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем. В этой связи мы приветствуем проведение Казанского форума по межкультурному диалогу в г. Казань, Российская Федерация, 4–7 сентября 2018 года, шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий в г. Нур-Султан (Астана), Республика Казахстан, 10–11 октября 2018 г., ежегодной международной ярмарки ремесел «Сураджкунд» в штате Харьяна, Индия, пятого Всемирного Форума по межкультурному диалогу в г. Баку, Республика Азербайджан, 2–3 мая 2019 года и Конференции «Диалог цивилизаций Азии» в г. Пекин, Китайская Народная Республика, 15–22 мая 2019 года, которые внесли конкретный вклад в диалог и обмены между цивилизациями в регионе.

35. Мы договорились изучить возможности организации соответствующих мероприятий СВМДА для парламентариев, университетов, научных кругов, исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов, молодежи, артистов, культурных групп, архивных институтов, школ, библиотек и медиа-сообщества в рамках таких платформ, как Неправительственный форум, Деловой совет и Молодежный совет СВМДА, с целью расширения контактов между людьми на различных уровнях. В этой связи мы приветствуем проведение Третьей конференции Молодежного совета СВМДА в Баку, Республика Азербайджан, 13–14 апреля 2018 года.

36. Мы подчеркиваем необходимость развития туризма, в том числе посредством возрождения многовековых традиций Древнего Шелкового Пути, который объединяет и содействует укреплению отношений между народами. В этой связи мы приветствуем проведение третьих Всемирных игр кочевников в г. Чолпан-Ата, Киргизская Республика, 2–8 сентября 2018 года. Мы приветствуем проведение мероприятия СВМДА «Строительство мостов в Азии» в Нью-Дели, Индия, 28–29 сентября 2017 г. в целях продвижения сотрудничества в сфере туризма путем обмена информацией и взаимодействия между агентствами, ответственными за развитие туризма.

37. Мы подчеркиваем важность укрепления сотрудничества, партнерства и внешних связей между СВМДА и другими международными и региональными организациями и форумами. В этой связи мы призываем Секретариат СВМДА продолжать свои усилия по налаживанию отношений на институциональном уровне с международными и региональными организациями и форумами.

38. Мы приветствуем усилия стран координаторов и со-координаторов по развитию сотрудничества в различных измерениях мер доверия. Мы будем придерживаться принципов добровольного и равноправного участия, достижения консенсуса и постепенного прогресса, проведения диалога и консультаций; работать над дальнейшим укреплением процесса СВМДА; и поддерживать СВМДА в его стремлении играть более значимую роль в Азии. В этой связи мы приветствуем принятие Меморандума СВМДА о взаимодействии в области малого и среднего предпринимательства.

39. Принимая во внимание итоги Финансового форума СВМДА, состоявшегося в Чэнду, Китайская Народная Республика, 7–8 декабря 2018 года, мы призываем государства-участники СВМДА продвигать ориентированное на будущее прагматичное сотрудничество и осуществлять соответствующие мероприятия и финансовое взаимодействие в регионе СВМДА.

40. Мы ценим работу Секретариата СВМДА по развитию Форума и поддерживаем дальнейшее укрепление Секретариата, направленное на повышение эффективности исполнения возложенных на него функций. Мы призываем все государства-участники СВМДА рассмотреть возможность внесения добровольных взносов в бюджет Секретариата на регулярной основе.

41. Мы принимаем к сведению предложение Республики Казахстан изучить возможность создания фонда для проведения исследований и планирования, финансирования проектов, программ и иной деятельности СВМДА, коллективно согласованной государствами-участниками и на добровольной основе.

42. Мы призываем государства-участники, которые еще не сделали этого, как можно скорее ратифицировать Соглашение о Секретариате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

43. Мы также призываем государства-участники, которые еще не сделали этого, подписать и ратифицировать Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Секретариата, его персонала и представителей государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

44. Мы приветствуем присоединение Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в качестве нового участника СВМДА.

45. Мы высоко оцениваем работу, проделанную предыдущими председательствами – Республикой Казахстан, Турецкой Республикой и Китайской Народной Республикой.

46. С момента принятия функций Председателя СВМДА в мае 2014 года Китай играл важную роль в продвижении процесса СВМДА, содействии институциональному укреплению СВМДА, принятии и осуществлении мер доверия.

47. Мы приветствуем принятие Республикой Таджикистан Председательства в СВМДА в 2018 году и уверены, что Таджикистан в тесном взаимодействии с другими государствами-участниками и наблюдателями предпримет все усилия, чтобы вывести сотрудничество в рамках СВМДА и его развитие на более высокий уровень. В связи с этим мы намерены оказывать ему соответствующее содействие.

48. Мы договорились провести шестую встречу министров иностранных дел СВМДА в 2020 году и шестой саммит СВМДА в 2022 году.

49. Мы выражаем благодарность Республике Таджикистан за гостеприимство и прекрасную организацию пятого саммита СВМДА.