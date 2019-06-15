Кто представлял свою страну на саммите СВМДА в Душанбе? (список участников)

- Таджикистан, политика
- 17:41, 15 июня 2019
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- Обновлено: 17:42, 15 июня 2019
CA-NEWS (TJ) - В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В настоящее время СВМДА включает 27 государств-членов. В саммите приняли участие и представили свою страну:
Азербайджан — премьер-министр Новруз Исмаил оглу Мамедов
Афганистан — премьер-министр Абдулла Абдулла
Бангладеш — президент Мухаммад Абдул Хамида
Бахрейн — министр иностранных дел Халид бин Ахмед аль-Халифа
Вьетнам — вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь
Египет — помощник министра иностранных дел Египта по многосторонним вопросам и безопасности Ихаб Фавзи (Ihab Fawzy)
Израиль — не принимал участие
Индия — министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар
Иордания — чрезвычайный и полномочный посол Юсуф Абдулгани
Ирак — не принимал участие
Иран — президент Хасан Рухани
Казахстан — президент Касым-Жомарт Токаев
Камбоджа — премьер-министр Хун Сен
Катар — эмир Шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони
Китай — председатель Си Цзиньпин
Кыргызстан — президент Сооронбай Жээнбеков
Монголия — чрезвычайный и полномочный посол Лувсан Баттулга
ОАЭ - заместитель министра иностранных дел Халифа Шахен аль-Марар
Пакистан — специальный помощник премьер-министра по социальной защите и борьбы с нищетой, Сания Ништар
Палестина — глава МИД Рияд аль-Малик.
Россия — президент Владимир Путин
Таиланд — специальный посланник премьер-министра Виджават Исарабхакди (Vijavat Isarabhakdi)
Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган
Узбекистан — президент Шавкат Мирзиёев
Шри-Ланка — президент Майтрипала Сирисена
Южная Корея — посол по вопросам международной безопасности Ким Ган.
Статус наблюдателей имеют восемь стран (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония) и пять международных организаций – Лига арабских государств (ЛАГ), Международная организация по миграции (МОМ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций (ООН) и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА).
Чтобы стать членом СВМДА, государство должно иметь часть своей территории в Азии.
Высшим органом СВМДА является саммит глав государств и правительств, который созывается каждые четыре года. Встреча министров иностранных дел – центральный форум для консультаций и изучения всех вопросов, связанных с деятельностью СВМДА, должна проводиться каждые два года.
По итогам саммита в Душанбе была принята итоговая декларация: "Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА". Израиль не поддержал три параграфа.
6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году и 6-я встреча министров стран - в 2020 году.