Кто представлял свою страну на саммите СВМДА в Душанбе? (список участников)

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В настоящее время СВМДА включает 27 государств-членов. В саммите приняли участие и представили свою страну:

Азербайджан — премьер-министр Новруз Исмаил оглу Мамедов

Афганистан — премьер-министр Абдулла Абдулла

Бангладеш — президент Мухаммад Абдул Хамида

Бахрейн — министр иностранных дел Халид бин Ахмед аль-Халифа

Вьетнам — вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь

Египет — помощник министра иностранных дел Египта по многосторонним вопросам и безопасности Ихаб Фавзи (Ihab Fawzy)

Израиль — не принимал участие

Индия — министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар

Иордания — чрезвычайный и полномочный посол Юсуф Абдулгани

Ирак — не принимал участие

Иран — президент Хасан Рухани

Казахстан — президент Касым-Жомарт Токаев

Камбоджа — премьер-министр Хун Сен

Катар — эмир Шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони

Китай — председатель Си Цзиньпин

Кыргызстан — президент Сооронбай Жээнбеков

Монголия — чрезвычайный и полномочный посол Лувсан Баттулга

ОАЭ - заместитель министра иностранных дел Халифа Шахен аль-Марар

Пакистан — специальный помощник премьер-министра по социальной защите и борьбы с нищетой, Сания Ништар

Палестина — глава МИД Рияд аль-Малик.

Россия — президент Владимир Путин

Таиланд — специальный посланник премьер-министра Виджават Исарабхакди (Vijavat Isarabhakdi)

Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган

Узбекистан — президент Шавкат Мирзиёев

Шри-Ланка — президент Майтрипала Сирисена

Южная Корея — посол по вопросам международной безопасности Ким Ган.

Статус наблюдателей имеют восемь стран (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония) и пять международных организаций – Лига арабских государств (ЛАГ), Международная организация по миграции (МОМ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций (ООН) и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА).

Чтобы стать членом СВМДА, государство должно иметь часть своей территории в Азии.

Высшим органом СВМДА является саммит глав государств и правительств, который созывается каждые четыре года. Встреча министров иностранных дел – центральный форум для консультаций и изучения всех вопросов, связанных с деятельностью СВМДА, должна проводиться каждые два года.

По итогам саммита в Душанбе была принята итоговая декларация: "Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА". Израиль не поддержал три параграфа.