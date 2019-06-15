Видео с «Вечера Дружбы», организованным Эмомали Рахмоном в честь участников СВМДА, выложили в сеть

CA-NEWS (TJ) - 14 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел Вечер Дружбы для участников 5го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.

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15 июня прошел сам саммит по итогам которого была принята итоговая декларация.

Все новости по саммиту СВМДА в Душанбе можно прочитать здесь.