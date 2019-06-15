Видео с «Вечера Дружбы», организованным Эмомали Рахмоном в честь участников СВМДА, выложили в сеть
- Таджикистан, политика
- 18:01, 15 июня 2019
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- Обновлено: 18:06, 15 июня 2019
CA-NEWS (TJ) - 14 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел Вечер Дружбы для участников 5го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.
15 июня прошел сам саммит по итогам которого была принята итоговая декларация.
Все новости по саммиту СВМДА в Душанбе можно прочитать здесь.