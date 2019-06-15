Таджикистан и Китай подписали 18 документов о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Пакет новых документов о таджикско-китайском сотрудничестве подписан сегодня, 15 июня во Дворце нации в Душанбе по итогам переговоров президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпинем и расширенной делегации сторон, передает Авеста.

Стороны подчеркнули необходимость углубления таджикско-китайского стратегического партнерства по всем, интересующим страны направлениям.

Всего было подписано 18 документов, регламентирующих взаимодействия между двумя государствами.

Среди них, совместное заявление лидеров двух стран об углублении всестороннего стратегического партнерства.

Также подписан протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту таджикского лимона в Китай.

Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и министерство торговли КНР подписали меморандум о создании совместной рабочей группы в инвестиционной сфере.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между комитетом по охране окружающей среды Таджикистана и министерством экологии и защиты окружающей среды Китая.

Академия наук РТ и Академия обществоведения Китая подписали соглашение по научному сотрудничеству.

Министерства сельского хозяйства Таджикистана и Китая подписали программу сотрудничества на 2019-2021 годы. Программу сотрудничества также подписали и министерства культуры двух стран

Также по итогам переговоров на высшем уровне подписаны документы о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом, документы, касающиеся строительства дорог и мостов.

В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Все новости по саммиту СВМДА в Душанбе можно прочитать здесь.