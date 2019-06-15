РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Китай подписали 18 документов о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) -  Пакет новых документов о таджикско-китайском сотрудничестве подписан сегодня, 15 июня во Дворце нации в Душанбе по итогам переговоров президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпинем и расширенной делегации сторон, передает Авеста.

Стороны подчеркнули необходимость углубления таджикско-китайского стратегического партнерства по всем, интересующим страны направлениям.

Всего было подписано 18 документов, регламентирующих взаимодействия между двумя государствами.

Среди них, совместное заявление лидеров двух стран об углублении всестороннего стратегического партнерства.

Также подписан протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту таджикского лимона в Китай.

Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и министерство торговли КНР подписали меморандум о создании совместной рабочей группы в инвестиционной сфере.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между комитетом по охране окружающей среды Таджикистана и министерством экологии и защиты окружающей среды Китая.

Академия наук РТ и Академия обществоведения Китая подписали соглашение по научному сотрудничеству.

Министерства сельского хозяйства Таджикистана и Китая подписали программу сотрудничества на 2019-2021 годы. Программу сотрудничества также подписали и министерства культуры двух стран

Также по итогам переговоров на высшем уровне подписаны документы о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом, документы, касающиеся строительства дорог и мостов.

В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Все новости по саммиту СВМДА в Душанбе можно прочитать здесь.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Кто представлял свою страну на саммите СВМДА в Душанбе? (список участников)
  • В Узбекистане возбудили уголовное дело против экс-главы СГБ и его заместителя
  • Эмомали Рахмон провел «Вечер дружбы» для участников саммита СВМДА в Душанбе (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×