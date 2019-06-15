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  16 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Си Цзиньпин в Душанбе награжден орденом «Зарринточ»

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе во Дворце Нации президент Таджикистана наградил председателя КНР Си Цзиньпиня Орденом "Зарринточ" 1 степени, передает Asia-Plus.

В рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Таджикистан было подписано 18 документов.

Глава Китая покинет Таджикистан утром 16 июня.

В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 июня прошел 5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Все новости по саммиту СВМДА в Душанбе можно прочитать здесь.

Справка:

Орденом Зарринточ награждаются государственные и общественные деятели и другие граждане Республики Таджикистан за выдающиеся заслуги перед государством, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.

Орденом Зарринточ I степени награждаются: главы государств, правительств и парламентов иностранных государств; министры и главы ведомств иностранных государств и др.


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