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  16 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иман Каримова опубликовала заявление к генеральному прокурору и главе СГБ по поводу своей матери

CA-NEWS (UZ) -  Дочь Гульнары Каримовой, Иман, опубликовала в Instagram заявление, написанное на имя главы Службы Государственной Безопасности (СГБ) и генеральному прокурору Узбекистана.

В заявлении говорится, что Гульнаре Каримовой даже после визита адвоката в конце марта, не оказали должной медицинской помощи. Иман сообщает, что на ее мать оказывается физическое и психологическое давление.

По ее словам, состояние Гульнары ухудшается с каждым днем. Продолжаются многочисленные проверки, несмотря на наличие анализов о высоком давлении, перенесенный гипертонический криз и ежедневное кровотечение.

Иман также сообщила, что вместе с адвокатами из Англии будет вынуждена написать подобное заявление еще и в международный суд, при полном освещении в СМИ и с привлечением организаций по правам человека.

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Напомним, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была переведена в колонию общего режима в начале марта этого года.

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