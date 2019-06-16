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  16 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Завод по синтезу бензина из газа в Туркменистане откроют 28 июня

CA-NEWS (TM) -  14 июня вице-премьер по ТЭК Мыратгелди Мередов доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, что открытие завода по синтезу бензина из природного газа в Ахалском велаяте состоится 28 июня, передает госинформагентство ТДХ.

Проектная мощность завода составляет 600 тысяч тонн бензина Euro-5, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа в год.

Изначально объект планировалось открыть в 2018 году, по какой причине сроки сдвинулись не уточняется.

Стоимость завода составляет $1,7 млрд.

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