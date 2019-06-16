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  16 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ФАО предлагает странам Центральной Азии более активно использовать пруды для выращивания рыбы

CA-NEWS (KG) -  Мировое потребление рыбы на душу населения превышает 20 килограммов в год, но в Центральной Азии этот показатель составляет лишь два килограмма. Эксперты ФАО предлагают странам региона более активно использовать внутренние водоемы и пруды для выращивания рыбы, передает служба новостей ООН.

На этой неделе в Бишкеке под эгидой ФАО прошел семинар для стран Центральной Азии и Кавказа, посвященный совершенствованию рыбного хозяйства и развитию сектора аквакультуры. Рыба - прекрасный источник белка и необходимых питательных микроэлементов. Она станет полезным дополнением к продовольственной корзине жителей региона. К тому же страны Центральной Азии удобно расположены между динамичными рынками Азии и Европы и поэтому ФАО видит там большие возможности для развития сектора аквакультуры.

В настоящее время промышленное рыболовство во внутренних водоемах в Центральной Азии и на Кавказе находится на этапе восстановления после серьезного спада производства в 1990-х годах.

«Многие страны Центральной Азии имеют богатые внутренние водные ресурсы, а именно реки и озера, которые подходят для пресноводной аквакультуры, – отметил специалист ФАО по аквакультуре Атилла Оздемир. – Однако из-за распада колхозов в настоящее время в этом регионе наблюдается низкое производство рыбы».

На семинаре обсуждались такие темы, как критерии отбора соответствующих видов рыбы, основные методы совершенствования рыболовства во внутренних водоемах, пополнение запасов и восстановление популяции осетровых. На этой неделе в регионе был также запущен проект ФАО, направленный на оказание рыбоводам помощи в производстве рыбьего корма в Центральной Азии.

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