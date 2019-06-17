В Ташкенте представитель «Хьюман Райтс Вотч» подвергся словесным нападкам провластного видеоблогера

CA-NEWS (UZ) - Исследователь базирующейся в Нью-Йорке международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) по Центральной Азии Стив Свердлов подвергся словесным нападкам видеоблогера Сардора Комилова во время визита в Ташкент.

В распространенном 14 июня заявлении «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) говорится, что инцидент с руководителем центральноазиатского отделения международной правозащитной организации Стивом Свердловым произошел 13 июня.

Руководство «Хьюман Райтс Вотч» назвало произошедшее со своим сотрудником «агрессивной словесной атакой».

В международной организации считают, что словесная атака на Свердлова является только частью той широкомасштабной кампании, которая осуществляется против других правозащитников и журналистов в Узбекистане.

В заявлении «Хьюман Райтс Вотч» говорится, что утром 13 июня видеоблогер Сардор Комилов (основатель провластного сайта Sayyod.com, известен своими провокациями против журналистов) и еще четыре человека явились в ташкентскую гостиницу, где остановился Стив Свердлов.

«Комилов сказал администраторам, что является гостем Свердлова, позвонил в его комнату и притворился жертвой насилия, которой нужна помощь правозащитной организации. Когда Свердлов спустился вниз, Комилов и остальные окружили его со всех сторон, блокируя его движения, следуя за ним и снимая представителя HRW на камеру в течение 20 минут», – говорится в заявлении правозащитной организации.

Затем видеоблогер подверг Свердлова словесным нападкам, используя необоснованные обвинения, многие из которых состояли из клеветы, которая появилась в сети в последние недели.

Перед тем как уйти, они заявили Свердлову, чтобы он «убирался из Узбекистана».

Исполнительный директор «Хьюман Райтс Вотч» Кеннет Рот назвал произошедшее со Стивом Свердловым частью кампании по дискредитации работы правозащитников в Узбекистане.

«Мы очерняем эту мерзкую атаку. Это была явная попытка запугать Стива и часть онлайн-кампании, которая ведется в Интернете с целью дискредитировать работу правозащитников в Узбекистане. Однако ясно одно – подобные попытки по дисредитации правозащитников закончатся провалом», – сказал Кеннет Рот.

Офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Однако в декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства организации в Ташкенте. В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста.

Организация возобновила свою деятельность внутри страны в 2017 году.

В начале прошлой неделе Стив Свердлов встречался с директором Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комилом Алламжоновым.