РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Японии посетит Монголию

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Монголию с официальным визитом, как сообщает новостное издание «Монголия Сейчас».

15-17 июня этого года глава МИД Японии встретится с президентом Монголии Х. Баттулгой и премьер-министром У.Хурэлсуху. Пройдут официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В рамках визита министр Коно примет участие в церемонии открытия монголо-японской учебной больницы при Монгольском медицинском университете, построенном на средства безвозмездной помощи правительства Японии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×