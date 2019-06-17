Министр иностранных дел Японии посетит Монголию

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Монголию с официальным визитом, как сообщает новостное издание «Монголия Сейчас».

15-17 июня этого года глава МИД Японии встретится с президентом Монголии Х. Баттулгой и премьер-министром У.Хурэлсуху. Пройдут официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В рамках визита министр Коно примет участие в церемонии открытия монголо-японской учебной больницы при Монгольском медицинском университете, построенном на средства безвозмездной помощи правительства Японии.