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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП в Анталье пострадали семь туристов из России и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате ДТП в провинции Анталья на юге Турции.

Как сообщает 15 июня газета Millyet, среди пострадавших могут быть граждане России и Узбекистана.

По информации издания, микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа - Анталья. Авария произошла в районе 09:00 по местному времени.

Оперативный комментарий генконсульства РФ в Анталье на данный момент получить не удалось.

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