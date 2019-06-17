В ДТП в Анталье пострадали семь туристов из России и Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 9:38, 17 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате ДТП в провинции Анталья на юге Турции.
Как сообщает 15 июня газета Millyet, среди пострадавших могут быть граждане России и Узбекистана.
По информации издания, микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа - Анталья. Авария произошла в районе 09:00 по местному времени.
Оперативный комментарий генконсульства РФ в Анталье на данный момент получить не удалось.