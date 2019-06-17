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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек в Каракалпакстане

CA-NEWS (UZ) -  Жители города Нукус в Каракалпакстане публикуют в соцсетях видео с мощной бурей, срывающей с домов крыши.

В Узбекистане 14 июня бушевала сильнейшая буря. На северо-западе, в городе Нукус (столица Калакалпакстана) ветер сносит кровлю с крыш жилых домов.

По словам очевидцев, песчаная буря оказалась необычной, в воздухе ощущается соль. Из-за бури видимость почти нулевая, поэтому водителям, как и пешеходам, тяжело передвигаться по городу. В некоторых районах оказались поваленными деревья.

По данным МЧС республики, сила пыльной бури достигала до 23 метров в секунду.

Данных о пострадавших и погибших нет.

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