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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане будет принят закон о проведении санкционированных демонстраций
токаев для евроньюз
токаев для евроньюз

CA-NEWS (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью для Евроньюз сообщил, что он консультировался с Евросоюзом касательно политических преобразований в Казахстане.

Токаев пообещал, что задержанные протестующие, которые не нанесли серьезный ущерб для общественной безопасности, будут выпущены из под стражи.

«Моя цель в том, чтобы протестная молодежь нашла свое место в казахстанском обществе», - сказал он.

В ответ на весьма критичный отчет ОБСЕ о прошедших выборах, Токаев сказал: «Были созданы все условия для проведения открытых выборов. Я допускаю, что имели место нарушения на некоторых избирательных участках. Будет проведен детальный анализ и если все это подтвердится, будут приняты меры».

«Наша стратегия заключается в построении диалога. Привлечение молодежи во власть, содействие решению вопросов общенациональной важности входит в число моих приоритетов. Конечно же представители наших протестных движений будут вовлекаться, чтобы мы могли решать все вопросы за круглым столом, а не на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса».

Токаев пообещал, что будут разрешены санкционированные демонстрации: «Естественно все, что нелегально, должно пресекаться. Генеральная прокуратура неоднократно заявляла о незаконности подобных собраний на улицах, так как они мешают людям, которые не хотят в них участвовать. Поэтому будет принят закон в соответствии с которым, люди, которые хотят организовать демонстрации для выражения своей точки зрения, должны будут обратиться в соответствующие органы, которые назначат специальное место для проведения собраний».

В отчете ОБСЕ о прошедших досрочных президентских выборах в Казахстане было отмечено нарушение фундаментальных свобод, подтасовка бюллетеней. В отчете было сказано, что было невозможно установить проводился ли подсчет голосов честно.

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