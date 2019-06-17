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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте рядом с оптовым рынком произошел пожар

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 16 июня, в 13:53 часов на открытой территории автостоянки большегрузов, рядом с оптовым рынком «Кукланги водий» вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги, горели пустые деревянные ящики и поддоны на площади 60-70 кв. м.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, в 14:35 часов пожар был полностью потушен. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается.

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