В Ташкенте рядом с оптовым рынком произошел пожар

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 16 июня, в 13:53 часов на открытой территории автостоянки большегрузов, рядом с оптовым рынком «Кукланги водий» вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги, горели пустые деревянные ящики и поддоны на площади 60-70 кв. м.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, в 14:35 часов пожар был полностью потушен. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается.



