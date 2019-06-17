Число трудовых мигрантов в мире достигло 200 миллионов

CA-NEWS (CA) - В 2018 году 200 миллионов трудовых мигрантов отправили домой около 528 миллиардов долларов. Половина всех денежных переводов поступила в сельские районы, для жителей которых эти средства имеют наибольшее значение. Об этом сообщают из ООН по случаю Международного дня семейных денежных переводов, который отметили 16 июня.

В 2018 году число международных мигрантов – людей, проживающих в стране, отличной от страны их рождения, – достигло 244 млн человек. Двести миллионов из них являются экономическими мигрантами. Совокупная сумма средств, которые они отправляют на родину, более чем в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития, а также превосходит объемы прямых иностранных инвестиций.

Эти цифры складываются из небольших сумм в 200 или 300 долларов, которые мигранты регулярно переводят своим семьям. Еще недавно денежные переводы никак не учитывались, а вклад мигрантов оставался непризнанным. Затем специалисты, занимающиеся вопросами развития, постепенно осознали, что денежные переводы представляют огромную важность.

По оценкам, 75 процентов денежных переводов направляются на удовлетворение текущих потребностей – оплату жилья, покупку продовольствия, а остальные 25 процентов – на другие цели. ООН призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственных организаций и всех членов общества способствовать тому, чтобы эти средства были потрачены с максимальной эффективностью. Важнейшая роль переводов отмечена в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, принятом в декабре 2018 года.