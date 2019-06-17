Председатель Мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал приказ о созыве совместного заседания палат парламента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса.

Заседание будет проведено 20 июня текущего года в Нур-Султане.

Справка:

Мажилис – нижняя палата парламента Казахстана. Состоит из 107 депутатов. В полномочия депутатов входит принятие к рассмотрению проектов конституционных законов, одобрение выбора премьер-министра, объявление очередных президентских выборов и т.д.