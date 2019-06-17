РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Бангладеш посетил Бухару

CA-NEWS (UZ) -  Президент Бангладеш Абдула Хамида 16 июня начал поездку в Узбекистан. Визит главы государства начался с посещения исторических достопримечательностей Бухары, сообщил Kun.uz.

В международном аэропорту Бухары президента встречали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Делегация посетила мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, крепость Арк, архитектурный ансамбль Пои Калян и Лаби и Лаби-ховуз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня в Душанбе провел переговоры с президентом Бангладеш.

В ходе встречи рассмотрены достигнута договоренность об активизации контактов и проведении совместных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях.

Абдул Хамид выразил искреннюю признательность за организацию его визита в Узбекистан для посещения культурно-исторических центров Узбекистана после саммита СВМДА в Душанбе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×