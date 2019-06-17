Президент Бангладеш посетил Бухару

- Узбекистан, политика
- 10:25, 17 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Бангладеш Абдула Хамида 16 июня начал поездку в Узбекистан. Визит главы государства начался с посещения исторических достопримечательностей Бухары, сообщил Kun.uz.
В международном аэропорту Бухары президента встречали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и хоким Бухарской области Уктам Барноев.
Делегация посетила мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, крепость Арк, архитектурный ансамбль Пои Калян и Лаби и Лаби-ховуз.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня в Душанбе провел переговоры с президентом Бангладеш.
В ходе встречи рассмотрены достигнута договоренность об активизации контактов и проведении совместных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях.
Абдул Хамид выразил искреннюю признательность за организацию его визита в Узбекистан для посещения культурно-исторических центров Узбекистана после саммита СВМДА в Душанбе.