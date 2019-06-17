Президент Бангладеш посетил Бухару

CA-NEWS (UZ) - Президент Бангладеш Абдула Хамида 16 июня начал поездку в Узбекистан. Визит главы государства начался с посещения исторических достопримечательностей Бухары, сообщил Kun.uz.

В международном аэропорту Бухары президента встречали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Делегация посетила мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, крепость Арк, архитектурный ансамбль Пои Калян и Лаби и Лаби-ховуз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня в Душанбе провел переговоры с президентом Бангладеш.

В ходе встречи рассмотрены достигнута договоренность об активизации контактов и проведении совместных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях.

Абдул Хамид выразил искреннюю признательность за организацию его визита в Узбекистан для посещения культурно-исторических центров Узбекистана после саммита СВМДА в Душанбе.