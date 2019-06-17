Казахстан будет сотрудничать с ООН в борьбе со стихийными бедствиями при помощи космической информации

CA-NEWS (KZ) - Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК будет сотрудничать с Управлением ООН по вопросам космического пространства с целью борьбы со стихийными бедствиями при помощи космической информации, сообщает пресс-служба министерства.

Меморандум о взаимопонимании был подписан на полях 62-ой сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) в г. Вена. Казахстанскую делегацию на сессии возглавлял вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин.

«Данный меморандум станет хорошей основой для развития сотрудничества между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ООН в сфере космической деятельности», - отметил Марат Нургужин.

Документ подразумевает дальнейшее сотрудничество в области использования космической информации для борьбы со стихийными бедствиями. Для достижения Целей устойчивого развития решено усиливать содействие внедрению инноваций в космическом секторе, повышать квалификацию ученых, студентов и других специалистов, а также способствовать их участию в совместных научно-исследовательских мероприятиях и проектах.

Вместе с тем, казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч, в частности, с генеральным директором Космического Агентства ОАЭ, генеральным директором Королевского Иорданского Географического Центра, генеральным секретарем Азиатско-Тихоокеанской Организации Космического Сотрудничества, руководителем Космического Агентства Перу и директором компании CONIDA /Перу/, кроме того, состоялась рабочая встреча с представителями японского Космического Агентства JAXA.

Также вице-министр пригласил участников сессии Комитета и руководителей Космических Агентств принять участие в 7-м Международном форуме «Дни Космоса в Казахстане», который пройдет в г. Нур-Султан в октябре 2019 года.