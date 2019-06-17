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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В посольстве Узбекистана в Бельгии прошла выставка работ фотографа Ато

CA-NEWS (UZ) -  В посольстве Узбекистана в Бельгии прошла выставка работ узбекского фотографа Хусниддина Ато.

На выставке представлены фотографии, как сказал автор, о людях и традициях. Можно увидеть моменты с празднования Нооруз, игры кок бору, свадьбы, тоя по поводу обрезания ребенка.

Фотографии были сделаны почти во всех частях Узбекистана. Ато находится в Бельгии в рамках участия в международном коллоквиуме Culture for the Future, организованном Европейской комиссией.

Хусниддин Ато - музыкант, фотограф, музыкальный эксперт.

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