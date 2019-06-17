В посольстве Узбекистана в Бельгии прошла выставка работ фотографа Ато
- Узбекистан, общество
- 10:43, 17 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В посольстве Узбекистана в Бельгии прошла выставка работ узбекского фотографа Хусниддина Ато.
На выставке представлены фотографии, как сказал автор, о людях и традициях. Можно увидеть моменты с празднования Нооруз, игры кок бору, свадьбы, тоя по поводу обрезания ребенка.
Фотографии были сделаны почти во всех частях Узбекистана. Ато находится в Бельгии в рамках участия в международном коллоквиуме Culture for the Future, организованном Европейской комиссией.
Хусниддин Ато - музыкант, фотограф, музыкальный эксперт.