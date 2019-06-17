Япония стремится к сотрудничеству с Монголией в вопросе похищения граждан в Северной Корее и денуклеаризации

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Японии Таро Коно в воскресенье, 16 июня, обратился к Монголии с просьбой о сотрудничестве в усилиях по урегулированию проблемы прошлых похищений японских граждан Северной Кореей, поскольку Улан-Батор поддерживает дружественные связи с Пхеньяном, сообщают монгольские СМИ.

По словам японских официальных лиц, в ходе переговоров между Коно и его монгольским коллегой Дамдином Цогтбаатаром в столице Монголии обе стороны согласились с важностью полного осуществления санкций США против Северной Кореи, чтобы подтолкнуть страну к денуклеаризации.

Коно сказал, что две страны являются стратегическими партнерами, разделяющими общечеловеческие ценности, и что он надеется на дальнейшее развитие их отношений. Цогтбаатар согласился углубить связи.

Токио, у которого нет дипломатических связей с Северной Кореей, часто обращалось к Монголии в качестве посредника.

Впервые за девять лет в стране побывал министр иностранных дел Японии.

Премьер-министр Синдзо Абэ недавно активизировал усилия по установлению контактов с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявив, что готов провести встречу «без предварительных условий» — в отличие от своей прежней позиции, что любой саммит должен привести к прогрессу в проблеме похищений.

До сих пор Северная Корея реагировала на это холодно, и ее государственные СМИ в начале месяца цитировали представителя корейского Азиатско-тихоокеанского комитета мира, который назвал это предложение «наглым».

Япония официально перечисляет 17 человек в качестве жертв похищения, пятеро из которых были репатриированы в 2002 году, и подозревает причастность Северной Кореи ко многим другим исчезновениям.

Коно вернется в Японию сегодня, 17 июня.