Сумма экспортных сделок на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи составила около $133 миллионов

CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 66 сделок, сообщает TDH.

За иностранную валюту предприниматели из США, Сингапура, ОАЭ, Швейцарии, Афганистана закупили автобензин, дизельное топливо, полипропилен, топочный мазут, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Техническая сера (ГК «Туркменгаз»), полиэтилен высокой плотности и полипропилен (завод полимеров в Киянлы), карбамид и технический углерод (ГК «Туркменхимия»), а также пластиковая тара стали предметами сделок бизнесменов из России, Великобритании, ОАЭ, Турции, Узбекистана, Украины, Афганистана и др.

Помимо этого были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт и высушенные корни и корневища солодки. Страны-покупатели: Россия, США, ОАЭ, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан. Общая сумма сделок превысила 132 миллиона 755 тысяч долларов США.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Турции закупили хлопчатобумажную пряжу и ткань на общую сумму более 4 миллионов 173 тысяч манатов.