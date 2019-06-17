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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пострадал в ДТП в Анталье
Предыстория: В ДТП в Анталье пострадали семь туристов из России и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В результате ДТП в Анталии пострадал один гражданин Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа республики.

Относительно распространенной СМИ информации о произошедшем 15 июня 2019 года дорожно-транспортном происшествии в провинции Анталия (Турция), в котором пострадали 7 туристов из России и Узбекистана, Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщило, что легко пострадал гражданин Узбекистана И.Л.

После соответствующего осмотра признано, что он не нуждается в госпитализации.

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