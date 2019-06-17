Гражданин Узбекистана пострадал в ДТП в Анталье
- Узбекистан, происшествия
- 11:02, 17 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В результате ДТП в Анталии пострадал один гражданин Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа республики.
Относительно распространенной СМИ информации о произошедшем 15 июня 2019 года дорожно-транспортном происшествии в провинции Анталия (Турция), в котором пострадали 7 туристов из России и Узбекистана, Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщило, что легко пострадал гражданин Узбекистана И.Л.
После соответствующего осмотра признано, что он не нуждается в госпитализации.