The New York Times ответила на обвинения в госизмене

CA-NEWS (CA) - Американская газета The New York Times ответила на обвинения в государственной измене со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Напомним, в субботу The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждается, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

«Обвинять прессу в госизмене опасно, - отметили представители газеты. - Мы проинформировали представителей правительства о статье до публикации. Как говорится в нашей статье, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности».

Ранее CA-News писали, что Трамп в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в «виртуальном акте госизмены» и коррумпированности.