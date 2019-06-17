Шестиногий теленок-мутант родился в Худжанте
- Таджикистан, общество
- 11:11, 17 июня 2019
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CA-NEWS (TJ) - В городе Худжанте, на севере Таджикистана, родился теленок с шестью ногами. Об этом сообщает издание "Ахбор".
Пара недоразвитых конечностей свисает у животного с шеи. Они значительно короче передних и задних ног теленка.
Халим Джураев, ведущий местного телеканала СМ-1 на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотографию необычного телёнка.
Автор утверждает, что успел заснять животное 14 июня в парке Наврузгох города Худжанд. "Шестиногая корова. Очень заставляет людей задуматься”, - пишет Халим Джураев в короткой аннотации к этой фотографии.
В мире очень много случаев рождения домашнего скота с пяти ногами. Но случаи рождения четвероногих с шестью ногами очень редки, отмечает издание.