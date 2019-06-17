Шестиногий теленок-мутант родился в Худжанте

CA-NEWS (TJ) - В городе Худжанте, на севере Таджикистана, родился теленок с шестью ногами. Об этом сообщает издание "Ахбор".

Пара недоразвитых конечностей свисает у животного с шеи. Они значительно короче передних и задних ног теленка.

Халим Джураев, ведущий местного телеканала СМ-1 на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотографию необычного телёнка.

Автор утверждает, что успел заснять животное 14 июня в парке Наврузгох города Худжанд. "Шестиногая корова. Очень заставляет людей задуматься”, - пишет Халим Джураев в короткой аннотации к этой фотографии.

В мире очень много случаев рождения домашнего скота с пяти ногами. Но случаи рождения четвероногих с шестью ногами очень редки, отмечает издание.