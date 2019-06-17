Страны G20 создадут международную структуру для борьбы с пластиковым мусором

CA-NEWS (CA) - На прошедшей в субботу встрече представителей G20 была достигнута договоренность создать международную структуру для борьбы с пластиковыми отходами в мировом океане, сообщает Reuters.

Встреча министров по охране окружающей среды стран «большой двадцатки» прошла в Каруидзаве (префектура Нагано, Япония), в преддверии в саммита, который состоится 28-29 июня в Осаке.

Главной целью новой организации будет сокращение выброса пластиковых отходов в океаны. Планируется международная кооперация и применение новейших методов экологических исследований.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что Япония намерена возглавить мировую борьбу с пластиковыми отходами, используя вещества, способствующие биоразложению, и другие инновационные технологии.