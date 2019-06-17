В Туркменистане откроется завод по производству бензина из природного газа

CA-NEWS (TM) - Завод по производству бензина из природного газа будет открыт 28 июня в Ахалском велаяте.

Оснащённое современным оборудованием и передовыми технологиями предприятие будет производить в промышленных масштабах синтетическое автомобильное топлива из природного газа, передает TDH.

Проектная мощность завода составляет 600 тысяч тонн бензина, соответствующего экологическим требованиям по стандарту Euro-5, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа в год.

Реализация данного инвестиционного проекта имеет большое значение для диверсификации и укрепления экспортного потенциала нефтегазового комплекса страны, а также решения задач по охране окружающей среды.